Ministerul Transporturilor readuce in atentie transportarea TIR-urilor pe calea ferata Ministerul Transporturilor impreuna cu CFR Marfa, CFR SA si CFR Calatori, au pus in circulatie, pe 10 februarie, un tren-proba de tip Ro-La (Rollenden Landstrassen).

Trenul testat de minister si de operatorii caii ferate a circulat pe ruta Terminal Curtici - Simeria - Petrosani - Craiova. Potrivit Ministerului Transporturilor, trenul incarcat cu opt camioane a parcurs intreaga distanta in mai putin de 12 ore si a reprezentat un prim pas pentru implementarea acestui proiect, cu beneficii importante atat pentru transportatorii rutieri cat si pentru mediu. Din noiembrie... citeste mai mult

