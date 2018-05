Ministerul Transporturilor, Lucian Şova, a declarat, joi, că, în privinţa centurii Capitalei, Primăria Municipiului Bucureşti „are mai mult entuziasm” decât CNAIR, el afirmând că nu trebuie să rămânem „înţepeniţi în paradigma” că centura trebuie să fie în administrarea Ministerului Transporturilor”.

„Are sigur mai mult entuziasm”, a spus Lucian Şova, întrebat ce are Primăria Generală a Municipiului Bucureşti şi nu are CNAIR pentru a dezvolta centura Capitalei.

El a mai spus că nu se împotriveşte transferului centurii Capitalei la PGMB.

„Din perspectiva transferului administrării Centurii către municipalitate, eu am spus încă din... citeste mai mult

