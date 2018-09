Ministerul Sanatatii intentioneaza sa infiinteze o Comisie de specialisti care sa aprobe decontarea medicamentelor pentru indicatii terapeutice neincluse in rezumatul caracteristicilor produsului (off label), ale caror costuri sunt suportate in prezent de catre pacienti.

Comisia va avea ca scop analiza situatiei pacientilor care au nevoie de administrarea unor medicamente pentru indicatiile terapeutice neincluse in caracteristicile produsului in cazul unor afectiuni pentru care nu exista alte alternative terapeutice sau atunci când... citeste mai mult

acum 57 min. in Locale, Vizualizari: 22 , Sursa: Info Braila in