"Ştiu doar că octagamul (soluţie care conţine imunoglobulină-n.r.) nu a mai plecat către spitale. Presupun că e vorba despre ceva birocraţie. Am înţeles că nu au preţul aprobat sau aşa ceva. Fiica mea are nevoie de octagam, dar sunt copii care sunt alergici la octagam. De aceea este nevoie de mai multe produse pe piaţă pentru că sunt tolerate diferit de oameni. Ultima tură de tratament am făcut la sfârşitul luni februarie, au trecut ceva săptămâni. Am aflat de la medic de întârziere, dar şi de la alţi părinţi care mi-au telefonat că aveau programare şi i-au sunat de la spital să nu se ducă pentru că nu a ajuns medicamentul. Nu peste tot pentru că mai sunt spitale care mai aveau în... citeste mai mult

