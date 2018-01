Ministerul Justitiei vrea sa faca doua studii de prefezabilitate in vederea construirii a doua penitenciare, unul in comuna Berceni, judetul Prahova si un altul in municipiul Caracal, judetul Olt, cu o capacitate de cazare de 1.000 de locuri, potrivit...

Vremea Noua, 12 Iulie 2015