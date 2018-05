Ministerul Finantelor vrea un mecanism generalizat de taxare inversa la TVA La reuniunea de vineri a Consiliului ECOFIN, care reuneste ministrii de finante ai statelor UE, Eugen Teodorovici a declarat ca Romania doreste un mecanism generalizat de taxare inversa in legatura cu furnizarea de bunuri si servicii care depasesc pragul de 10.000 Euro per factura.

Ministrul Finantelor Publice a transmis printr-un comunicat oficial, pozitia pe care a sustinut-o la reuniunea Consiliului ECOFIN.

"Romania a sustinut ajungerea la un acord si pe tema Mecanismului de Taxare Inversa in domeniul TVA-ului, avand in vedere... citeste mai mult