Ministerul Finantelor Publice instruieste firmele in domeniul ajutorului de stat Ministerul Finantelor Publice, prin Scoala de Finante Publice si Vama (SFPV), ii ajuta pe operatorii economici care vor sa aplice pentru obtinerea unor finantari prin H.G. nr.807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie.

In acest sens, vor fi organizate mai multe sesiuni de pregatire, intre 13 -14 august; 20 - 23 august si 27- 30 august.

Operatorii economici interesati trebuie sa completeze un formular si sa il trimita la adresa de e-mail