Ministerul Energiei a reusit sa impuna numirea unei foste casiere in functia de administrator la Rompetrol Rafinare

Actionarii Rompetrol Rafinare au aprobat luni revocarea lui Marius Mitrus din functia de membru in Consiliul de Administratie, in locul sau fiind numita Nicoleta Viorica Soisun. Aceasta a fost angajata la Cancelaria fostului premier Calin Popescu Tariceanu, dupa doi ani in care a muncit pe functia de casiera la Casa de editura si presa "Realitatea Romaneasca". In prezent, este consilier in Secretariatul General al Guvernului. HotNews.ro a aratat inca de la inceputul lunii decembrie ca Ministerul Energiei incearca sa o promoveze pe... citeste mai mult