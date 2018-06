Ministerul Educatiei vrea sa invete romanii sa fie parinti mai buni Ministerul Educatiei vrea sa initieze un proiect prin care sa ofere cursuri gratuite de parenting, parintilor ai caror copii se afla in pragul trecerii la un nivel de invatamant superior.

Potrivit reprezentantilor Ministerului Educatiei, parintii ai caror copiii intra in cliclul primar de invatamant, trec in clasa a cincea sau intra la liceu, ar putea beneficia de cursuri gratuite de parentig, unde vor fi instruiti astfel incat sa stie cum sa abordeze aceasta schimbare.

