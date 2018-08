Ministerul Educatiei Nationale: “Erorile aparute in manualele de Geografie vor fi corectate”

Ca urmare a erorilor ce au fost depistate in manualul de Geografie pentru clasa a VI-a, Ministerul Educatiei Nationale face urmatoarele precizari:

In prima parte a saptamanii viitoare, va aparea varianta digitala corectata a manualului de Geografie de clasa a VI-a, incluzand si atentionari cu privire la varianta din print.

Va fi realizata o erata tiparita pentru manualul de Geografie de clasa a VI-a, erata ce va fi trimisa in scoli pana la inceputul anului scolar, astfel incat elevii sa primeasca odata cu manualul si erata in cauza.

La nivelul Ministerului Educatiei Nationale a demarat o cercetare amanuntita pentru a vedea in ce etapa a procesului de