Ministerul Educatiei a transat in sfarsit situatia auxilialelor didactice MEN a reglementat modalitatea de utilizare a materialelor didactice auxiliare in unitatile de invatamant preuniversitar. Procedura a fost aprobata prin ordinul ministrului Educatiei Nationale, Liviu Marian Pop.

Se pare ca situatia incerta a auxilialelor didactice a luat sfarsit, cei mici putand in sfarsit sa se bucure in tihna de aceste materiale, iar cadrele didactice si reprezentantii unitatilor de invatamant sa aiba o...