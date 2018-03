Premierul Sorin Grindeanu l-a demis din functia de secretar de stat in Ministerul Educatiei pe Kiraly Andras Gyorgy, numind-o in locul sau pe Irina Elisabeta Kovacs. Deciziile premierului Grindeanu au fost publicate in Monitorul Oficial de luni, 26...

Hot News, 26 Iunie 2017