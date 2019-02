Ministrul Educatiei a anunţat in exclusiviatate la Antena 3 că nu ia in calcul reintroducerea examenului de admitere la liceu in acest an scolar.

”Nu putem să schimbăm nici o regulă a jocului în timpul jocului. Deci, anul acesta toate evaluările se vor da exact aşa cum au fost anunţate la începutul anului.

Însă vor exista modificări majore o dată cu noua lege a educatiei. Dacă până acum notele de la evaluările din clasa a IV-a nu erau trecute în catalog şi rezultatele erau comunicate doar... citeste mai mult