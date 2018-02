Ministerul Economiei: Nu exista nicio intentie de privatizare a Societatii Nationale a Apelor Minerale

Societatea Nationala a Apelor Minerale (SNAM) va ramane companie cu capital integral de stat si va avea un rol definitoriu in exploatarea sustenabila a apelor minerale, ca resurse naturale strategice, se arata intr-un comunicat al Ministerului Economiei.

"Nu am luat niciun moment in calcul privatizarea Societatii Nationale a Apelor Minerale. Resping cu fermitate aceasta ipoteza. Apele minerale sunt o resursa strategica a Romaniei si, ca ministru al Economiei, voi folosi toate parghiile legale...