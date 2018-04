Ministerul Agriculturii a inceput lupta cu grindina In urma fenomenelor atmosferice severe din 24 aprilie 2018, in zonele arondate Unitatilor de combatere a caderilor de grindina Moldova 1 Iasi si Moldova 2 Vrancea, prin punctele de lansare din cadrul Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor, au fost realizate activitati de combatere a caderilor de grindina.

Astfel, Punctele de lansare din Unitatile de combatere a caderilor de grindina (UCCG) Iasi au intervenit, in intervalul orar 16.50-19:12, cu 42 de rachete antigrindina, pentru combaterea caderilor de grindina din zonele Maxut, Valea... citeste mai mult