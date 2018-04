Minifotbal: S-au stabilit grupele și partidele de la Cupa „Iepurașului”

Organizatorii Cupei „Iepurașului” au stabilit grupele și orele de disputare ale partidelor.



În total, s-au înscris 8 echipe, împărțite în două grupe, urmând ca primele două clasate din fiecare grupă să se califice în semifinale.

: Amicii, Uniți sub Tricolor, The Kids și Sticla Turda

: Squadra, Atletico, Modulo și Republicanii

9:30 Amicii - Uniți sub tricolor

10:00 Squadra – Atletico

10:30 The Kids – Sticla Turda

11:00 Modulo – Republicanii

11:30 Amicii – The Kids

12:00 Squadra – Modulo

12:30 Uniți sub tricolor – Sticla Turda

13:00 Atletico – Republicanii

13:30 Amicii – Sticla Turda

14:00 Squadra – Republicanii

14:30 Uniți sub tricolor – The... citeste mai mult