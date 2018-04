In aceasta dupa-amiaza, pe terenul de fotbal al Bazei Sportive din comuna Viisoara, formatia a dispus cu scorul de 3-0 (3-0), in finala Cupei Romaniei din Liga a 5-a, zona Campia Turzii, de echipa . Chiar daca partida se anunta una echilibrata, in...

Turda News, 28 Martie 2018