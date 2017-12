In perioada sarbatorilor de iarna, mai ales de Revelion, imi place sa pregatesc multe aperitive delicioase si rapide. Aceste mini tarte cu linte si bacon sunt atat de gustoase si simplu de facut, chiar trebuie incercate. In meniul italian de Revelion, lintea este mereu prezenta, in general se serveste cu cotechino, un tip de carnati grosi preparati din carne si slanina de porc, destul de grasi dar deosebit de gustosi. Se spune ca orice preparat cu linte consumat in noaptea de Revelion ne va aduce... citeste mai mult