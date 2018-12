Minerii din Complexul Energetic Oltenia o sărbătoresc pe 4 decembrie pe Sfânta Varvara, ocrotitoarea ortacilor. Este o zi marcată an de an de către angajaţii din carierele miniere deţinute de Complexul Energetic Oltenia. Este vorba de zece subunităţi miniere din Gorj şi Mehedinţi. Majoritatea se află însă în judeţul Gorj. Carierele miniere alimentează cu lignit grupurile energetice ale termocentralelor din Rovinari, Turceni, Işalniţa şi Craiova. Complexul Energetic Oltenia are în momentul de faţă peste 13.000 de salariaţi. Cea mai mare parte a muncitorilor lucrează în minerit, respectiv peste 8.000 de persoane. De ziua lor,... citeste mai mult