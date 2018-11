Sîmbătă, s-a disputat etapa 6 a Campionatului Naţional clasic la juniori republicani Under 19 şi 17, etapă în care a fost programat derby-ul maramureşean dintre CIL Sighetu Marmaţiei şi CS Minaur Baia Mare. Oaspeţii au cîştigat ambele jocuri, la Under 19 cu 0-3 la masa verde, gazdele neasigurînd asistenţa medicală, iar la Under 17 cu scorul de 0-8. O altă grupare din Maramureş, Electrica, a pierdut ambele dispute din deplasare cu LPS Satu Mare, 6-1 şi 14-1, pe cînd CSŞ 2 a stat în etapa 6.

