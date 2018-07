Mina Lupeni va fi inchisa definitiv

Mina Lupeni va fi inchisa, iar activitatea de extractie a carbunelui va fi oprita definitiv! Anuntul a fost facut de ministrul Energiei, Anton Anton, in contextul in care inca un miner a murit in galerie.

Decizia Ministerului Energiei vine in contextul in care un miner a murit astazi, in Mina Lupeni, dupa ce tavanul galeriei s-a prabusit peste el si peste inca un coleg care a scapat cu viata. In varsta de 42 de ani, Lucian Gabriel Duleantu Bolosin a fost gasit fara semne vitale de salvatori. Era sef de tura si a lasat in urma o fetita minora.... citeste mai mult