Ministerul Apărării Naţionale se va alătura Campaniei „Ziua Naţională de Curăţenie” derulată de Asociaţia Viitorul în Zori / „Let’s Do It, Romania!”, care se va desfăşura în data de 15 septembrie, pe întregul teritoriul naţional.



Potrivit MApN, peste 2.100 de militari şi personal civil din structurile M.Ap.N. vor participa voluntar la acest proiect de responsabilitate socială, care presupune acţiunea efectivă de strângere a deşeurilor (plastic, sticlă, metal, mobilă, electronice, etc.). Zonele unde vor acţiona au fost stabilite de către coordonatorii de proiect ai Asociaţiei Viitorul în Zori şi se află pe raza judeţelor: