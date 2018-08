CSAT a decis ca fortele si mijloacele Armatei Romaniei care pot fi puse la dispozitie pentru misiuni in afara teritoriului statului roman in 2012 sa scada cu 106 militari fata de anul in curs. In schimb, fortele aflate in tara, dislocabile la ordin,...

Ziarul de Iasi, 28 Iunie 2011