Bucureștiul, Timișoara sau Clujul încap în portofelul celor mai bogați afaceriști din România. Sunt cei care au în conturi bugetul pe întregul an al acestor orașe.

Cel mai bogat român este Ion Țiriac. A adunat o avere care depășește cu mult bugetul Capitalei României. Ion Țiriac are trecut în dreptul numelui său 1,8 miliarde de euro. Asta în timp ce întregul buget pe un an al Capitalei este de 1,2 miliarde de euro.

Cu averea lui estimată la peste jumătate de miliard de euro, Ioan Niculae se poate lăuda că a adunat mai mulți bani decât bugetul unui municipiu precum Timișoara, care în 2018 trebuia să se încadreze într-o suma de nici 300 de milioane de euro.

