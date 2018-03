© TION: Soferii neatenti produc pagube in reteaua publica de electricitate si lasa oamenii in bezna ADVERTORIAL. Mai mulţi stâlpi au fost doborâţi în urma unor accidente rutiere produse în judeţul Timiş. Soferii neatenti produc pagube in reteaua...

Timis Online, 6 Iulie 2015