Tinerii au început să întoarcă spatele Facebook-ului, potrivit unui nou raport, scrie The Independent.

Două milioane de oameni aflaţi sub vârsta de 25 de ani au încetat să mai folosească platforma de socializare în acest an, potrivit firmei de cercetări eMarketer.

Facebook are o “problemă cu adolescenţii”, a spus compania, adăugând că se aşteaptă ca tot mai puţini tineri să utilizeze platforma în viitor.

Pentru prima dată, majoritatea utilizatorilor de Internet din SUA, cu vârste între 12 şi 17 ani, nu au folosit Facebook nici măcar o dată pe lună, în acest an, potrivit eMarketer.... citeste mai mult