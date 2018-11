O afectiune care se transmite prin contactul sexual devine tot mai greu de vindecat si reprezinta o adevarata amenintare.

Gonoreea e pe cale sa devina o boala incurabila, in conditiile in care deja au fost semnalate cazuri care n-au putut fi tratate nici cu cele mai eficiente antibiotice pe care oamenii de stiinta le au la dispozitie.

Gonoreea, cunoscuta si cablenoragie, este cea de-a doua cea mai raspandita boala cu transmisie sexuala din lume.

Printre simpotomele gonoreei se numara senzatiile de usturime si mancarime, scurgerile purulente si chiar infertilitatea in cazul femeilor.

