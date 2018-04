Miliardarul american Matthew Mellon, moştenitor al unui imperiu bancar, provenind din familiile Mellon şi Drexel, care deţin Bank of New York Mellon şi Drexel Burnham Lambert, a murit la numai 54 de ani într-un certul de reabilitare din Mexic.

Mellon era dependent de droguri şi medicamente de mai multă vreme, şi se lupta cu această dependenţă în centrele de dezintoxicare şi reabilitare.

Mellon a fost căsătorit cu Tamara Mellon, CEO-ul gigantului de modă Jimmy Choo, cu care are o fetiţă pe nume Minty. A doua soţie a miliardarului a fost creatorul de modă Nicole Hanley, cu care are...