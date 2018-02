Miliardarul Jeff Bezos vrea o proprie minune a lumii!

Omul de afaceri american contruieste un ceas urias in desert. Fondatorul companiei Amazon, cea mai mare firma de comert online din lume, vrea ca mecanismul sa functioneze 10.000 de ani, fara nici cea mai mica interventie a omului.



Cu o avere estimata la peste 100 de miliarde de dolari, Jeff Bezos a investit deja 42 de milioane in aceasta constructie aparent inutila. Este suma maxima pe care omul de afaceri si-a propus sa o cheltuiasca pentru implinirea dorintei sale, care va prinde viata in zona de munte din vestul statului Texas. Ceasul va avea o inaltime care va depasi 150 de metri, iar pana la intrare este o zi de mers pe jos.

"Daca va ganditi la o... citeste mai mult