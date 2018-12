Se pare că Miley Cyrus și Liam Hemsworth au mai multe de sărbătorit anul acesta decât Crăciunul. Conform unor surse, cei doi s-au căsătorit!

Cuplul este logodit din 2016, iar o postare de pe Instagram de la unul dintre prietenii lor sugerează că cei doi tocmai ce au semnat actele de căsnicie!

Conrad Jack Carr, un prieten apropiat, a postat o poză în care cei doi taie un tort, foarte asemănător unui tort de nuntă. Miley poartă o rochie albă, iar Liam este la costum. Chiar dacă nimic nu este sigur încă, poza pare a fi destul de clară.

View this post on Instagram Are they getting merried??

A post shared by @ bitch_im_cyrus on Dec 24, 2018

