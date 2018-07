Conform studiului de piata efectuat de IHS Markit, Milestone Systems este pentru al 10-lea an consecutiv furnizorul de solutii VMS nr. 1 la nivel global, din punct de vedere al incasarilor. in 2017, Milestone Systems a detinut o cota de 10.2% din piata VMS globala, inregistrand astfel o crestere fata de cele 9.1 procente detinute in 2016.

“Conform estimarilor, piata VMS globala a crescut in anul 2017 cu 8%”, a declarat Jon Cropley, Senior Principal Analyst pentru solutii de supraveghere video IHS Markit. “Oferta din acest domeniu devine treptat mai... citeste mai mult

