Mihaela Buzărnescu a fost învinsă în optimile de finală ale French Open, turneu transmis de Eurosport, de americanca Madison Keys, cu scorul de 6-1, 6-4, dar pentru performanţa sa, românca şi-a asigurat un cec de 130.000 de euro.

"Nu am ştiut de aceste premii până după ce am câştigat partida contra Svitolinei. De anul trecut am încercat să nu mă gândesc la sume sau la costuri şi am încercat doar să joc tenis şi rezultatele vor veni chiar dacă au fost momente grele şi m-am susţinut singură în ultimii zece ani de zile", a spus Mihaela Buzărnescu la Telekom Sport.

