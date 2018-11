Răzvan Oaidă s-a operat miercuri a Spitalul Monza din București. El suferise de o fractură a maleolei piciorului drept.

"Sunt foarte încrezător și pozitiv, mă bucur că operația a decurs bine și aștept cu nerăbdare să încep recuperarea. Medicii, în care am mare încredere, mi-au spus că în ianuarie o să fiu iar pe teren. Le mulțumesc și lor, și celor care au fost alături de mine", a declarat Oaidă pentru Gsp.

"Țâru m-a sunat, am vorbit. Nu am de ce să fiu supărat pe el, așa e în fotbal, ți se poate întâmpla așa ceva oricând" a declarat Răzvan Oaidă, despre cel care l-a accidentat



Oaidă... citeste mai mult

acum 44 min. in Locale, Vizualizari: 25 , Sursa: Botosaneanul in