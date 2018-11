Mijlocaşul algerian Rachid Ait-Atmane a semnat, miercuri, pentru echipa de fotbal Dinamo Bucureşti, a anunţat clubul din Şoseaua Ştefan cel Mare, pe site-ul său oficial.

Rachid Ait-Atmane, născut pe 4 ianuarie 1993 în Franţa, la Bobigny, şi-a început cariera la juniorii clubului Lens şi a mai evoluat pentru Sporting Gijon şi Tenerife, în Spania, şi pentru Waasland-Beveren, în Belgia.

Ait-Atmane, care are şi cetăţenie franceză, a efectuat vizita medicală la Institutul Naţional de Medicină Sportivă (INMS) din Capitală şi se va alătura lotului pregătit de antrenorul Mircea Rednic în cantonamentul de la Săftica.

