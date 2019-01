Prima sărbătoare mare la care mii de credincioşi participă an de an este Boboteaza, slujbă care, de 18 ani, are loc pe faleza Cazinoului din Constanţa.

Pe parcursul procesiunii religioase, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, s-a aflat în căruţa trasă de un cal, spre admiraţia credincioşilor prezenţi.

"Aceasta e Boboteaza. Începe curgerea darurilor cereşti către oameni, către pământ. De aceea, să ne bucurăm de această sărbătoare! Cel mai scump dar de la această sărbătoare este apa sfinţită. De aceea o pregătim cu atâtea jertfe şi de aceea participă la această jertfă 300 de... citeste mai mult