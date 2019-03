© TION: La multi ani Timisoara! Mii de persoane au sarbatorit Noul An in Piata Victoriei Scris de S.B - Mii de timișoreni au sărbătorit trecerea în Noul An în Piața Victoriei din Timișoara, în ciuda temperaturilor extrem de scăzute, de minus 15 grade....

Timis Online, 1 Ianuarie 2015