Mii de persoane au mărşăluit joi împotriva corupţiei la Bratislava şi în alte peste 30 de oraşe din Slovacia, la un an de la uciderea jurnalistului de investigaţii Jan Kuciak şi a logodnicei sale, relatează DPA şi Reuters.

Demonstraţii au avut loc sub sloganul 'Pentru o Slovacie dreaptă'.

Conform organizatorilor, demonstraţii de solidaritate s-au desfăşurat de asemenea în mai multe oraşe din străinătate.

Sub mottoul 'Pentru o Slovacie dreaptă' este reunit un grup de studenţi şi de ONG-uri, care a transmis într-un comunicat că a cerut o... citeste mai mult

