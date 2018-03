Mii de masini Dacia Duster rechemate in service-uri din cauza problemelor tehnice Dacia invita in service-uri 1.826 de proprietari de Duster, in scopul remedierii unor probleme de natura tehnica, ce vizeaza recalibrarea calculatorului de injectie.

Potrivit unui document postat pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (www.anpc.gov.ro), 1.826 de masini marca Duster vor fi nevoie sa intre in service, in scopul recalibrarii calculatorului de injectie.

In textul documentului se indica faptul ca aceasta... citeste mai mult

