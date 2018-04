Mii de gauri negre in centrul Caii Lactee!

Un grup de astronomi sub conducerea omului de stiinta Chuck Hailey, de la Columbia University, din New York, au descoperit in centrul Caii Lactee mai multe zeci de roiuri stelare, in interiorul carora se ascund pana la 10.000 de gauri negre, scrie Science Alert.



Teoretic vorbind, oamenii de stiinta considerau ca in apropierea unei gauri negre supermasive, aflata in centrul Galaxiei, ar trebui sa existe un numar sporit de gauri negre ceva mai mici. Un fenomen numit densitate maxima, (in engleza density cusp), dar... citeste mai mult