Mii de dolari au fost imprastiati pe asfalt in SUA Mii de dolari in bancnote s-au imprastiat pe o strada din SUA, dupa o coliziune intre doua vehicule. Captura foto: Stirileprotv.ro International Intr-unul dintre autoturisme se aflau ilegal un aparat pentru pariuri si o suma de bani, care in momentul impactului, s-a imprastiat pe asfalt.

Strada a fost inchisa de politisti pentru aproximativ o ora, timp in care au fost adunate toate bancnotele, potrivit stirileprotv.ro.

Soferul masinii care transporta incarcatura ilegala este si cel care a produs... citeste mai mult

