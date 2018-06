Si in luna mai, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca va organiza doar patru cursuri, si numai in Bacau. La Onesti de câteva luni bune nu a mai fost deschis niciun curs. AJOFM sustine ca nu exista cerere din partea somerilor din zona. In...

Desteptarea Bacau, 5 Mai 2012