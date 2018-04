Conform Raportului cu privire la modul de indeplinire a atributiilor proprii si a hotãrarilor Consiliului Judetean Vaslui, in anul 2017, Directia Generalã de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Vaslui a monitorizat si analizat un numãr de 22.577 de cazuri. 268 de copii au fost plasati, ca mãsurã de protectie, in centre de plasament, iar 719 copii supusi la diferite forme ale violentei au beneficiat de servicii ale centrelor specializate, din care 186 de minori, la Centrul de urgentã pentru victimele violentei in familie, 248 de copii au fost dusi la centrele de primire in regim de urgentã iar 285 de copii au... citeste mai mult