HRISTOS A ÎNVIAT! Noaptea magică a Învierii Mântuitorului Iisus Hristos a adus și în acest an în toate parohiile Bârlad, mii de credincioși, care s-au rugat și s-au bucurat împreună cu preoții.Lumina Învierii a fost adusă și în acest an de la Mormântul Sfânt din Ierusalim. Luată direct depe Otopeni din București, ea a ajuns în parohiile din Bârlad adusă de un credincios loial acestei tradiții. Și în acest an un cadru sanitar de la SAJ Vaslui, a luat lumina sfântă adusă la Bârlad de la Ierusalim și a dus-o la Mânăstirea Florești, din comuna... citeste mai mult