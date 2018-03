© TION - Zeci de mii de elevi din Timis au ramas in acest an scolar fara mere in scoli! Scris de Valentin Rusu - Mărul nu a ajuns în acest an şcolar pe băncile elevilor din Timiş. Asta deşi, conform programului guvernamental, aceste mere trebuiau să...

Timis Online, 28 Mai 2014