Fondul de salarii poate creste anul viitor doar cu 5% daca economia va avansa cu 1,5% in acest an si cu 3,9% in 2012, iar pensiile s-ar putea majora cu cel putin 7%, a declarat Ionut Dumitru, presedintele Consiliului Fiscal. "Conform cu tintele...

Daily business, 7 Aprilie 2011