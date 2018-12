Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a livrat populaţiei în acest an peste 1,5 milioane metri cubi de lemn de foc, cu 50% mai mult decât anul trecut, reuşind să depăşim criza lemnului de foc cu care ne-am confruntat, a declarat joi directorul general al Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, într-o conferinţă de presă.

"La sfârşitul anului trecut şi la începutul acestui an ţara se confrunta cu criza lemnului de foc, dar am reuşit să depăşim acel impediment major. Anul acesta am livrat până la această dată din pădurile proprietate publică a statului român 1,5 milioane mc de lemn, cu 50% mai mult decât am livrat anul trecut, la un preţ mediu de 170 lei/mc. Ca o estimare, credem că vom... citeste mai mult