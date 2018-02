Fostul procuror DNA Mihaiela Moraru Iorga a dezvăluit, în direct, în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3, cum a fost amenințată de inspectorul Elena Rădescu, chiar în sediul Inspecţiei Judiciare.

"Nu am nicio reţinere pentru că efectiv a fost şocant. Am fost audiată de dânsa. Nu a interesat-o ceea ce s-a întâmplat cu aceasta audiere. M-a întrebat de ce vreau dragoste cu forţa cu DNA. I-am explicat că solicitat ordinul de revocare pentru a mă apăra. Am primit mai multe ameninţări să nu mă lupt cu sistemul sau cu doamna procuror... citeste mai mult