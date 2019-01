Numerologul Mihai Voropchievici afirmă că în acest an președintele Klaus Iohannis ar putea avea probleme de sănătate.

"Domnia sa are anul acesta un an personal 4. Un an par intră în contradicție cu un destin impar. Doamna Iohannis are invers - are an 7. Ținând cont că 2019 este an karmic, deci fiecare plătește în funcție de greșelile pe care le-a făcut cu voia sau fără voia lui, s-ar putea ca stare de sănătate să nu-i poată permite.

S-a încărcat cu prea multe sarcini, a avut prea multe probleme de rezolvat, iar starea sănătății este într-un an...

