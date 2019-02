Mihai Vodut a fost pentru prima datã titular la Beitar Ierusalim

Ioana, in varsta de 16 ani, a ramas singura din anul 2017, pe cand avea doar 14 ani. Parintii au divortat in urma neintelegerilor din cauza alcoolului si a jocurilor de noroc, activitati pe care tatal fetei obisnuia sa le aiba. Tatal ei a ramas in...

Vremea Noua, 20 Februarie 2019