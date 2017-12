Mihai Tudose sustine ca salariile multor romani vor creste in 2018 Premierul Mihai Tudose a anuntat ca salariile romanilor vor creste din 2018, in anumite domenii va exista chiar o "o echilibrare", fara sa se mai regaseasca "excese".

Politica "Nu putem vorbi de Legea salarizarii unitare fara sa vorbim de trecerea contributiilor de la angajator la angajat, bineinteles, repet, ele fiind platite in continuare de catre angajator. Paradigma in care aceasta lege a fost scrisa si trecuta prin... citeste mai mult

azi, 00:51 in Politica, Vizualizari: 25 , Sursa: 9am in